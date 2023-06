- Allianz Global Investors a recruté Giles Money en tant que directeur des investissements d’une nouvelle équipe dédiée au développement durable et à l’ISR pour l’offre actions. Il arrivera en août 2023.L’intéressé travaillait auparavant chez J. Safra Sarasin Asset Management et Sarasin and Partners, où il a géré deux fonds phares : un fonds actions monde et un fonds thématiques monde. Il a 18 ans d’expérience en investissement, avec une forte expertise en matière d’investissement durable.Chez Allianz GI, Giles Money retrouvera Alex Bibani, avec lequel il collaborait chez Sarasin and Partners, mais aussi Virginie Maisonneuve, global CIO equity, avec laquelle il a travaillé à la fois chez Pimco et Schroders.L'équipe Global Sustainability / SRI Equity collaborera avec l'équipe Thematic Equity dirigée par Andreas Fruschki, qui a mis en place une série d’investissements liés aux objectifs de développement durables de l’ONU (ODD).

Laurence Marchal