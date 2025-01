AllianzGI muscle son équipe européenne de dette privée aux Pays-Bas

Allianz Global Investors (AllianzGI) renforce sa présence locale en matière de dette privée au Benelux. En janvier 2025, Niels Kleijn a rejoint l'équipe européenne de dette privée d’AllianzGI en tant que gérant senior à Rotterdam.

Il sera responsable de la recherche et de l’exécution des transactions de dette privée au Benelux. La stratégie de crédit dette privée européen d’AllianzGI fournit des financements seniors à long terme aux entreprises jugées performantes du marché intermédiaire, soit pour soutenir leur croissance, soit pour financer leurs acquisitions.

Avant de rejoindre AllianzGI, Niels Kleijn était responsable de l’origination des prêts directs pour le Benelux chez DWS à Amsterdam depuis 2022. Auparavant, il a travaillé pendant 14 ans pour ING, où il a occupé diverses fonctions d’origination et d’exécution, en particulier pour les entreprises du Benelux.

AllianzGI gère plus de 90 milliards d’euros sur les marchés privés. L'équipe européenne d’investissement en crédit privé, dirigée par Damien Guichard, a réalisé plus de 100 transactions sur le marché intermédiaire en Europe et gère actuellement plus de 8 milliards d’euros pour Allianz et des investisseurs tiers.

L'Agefi