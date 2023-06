- Allianz Global Investors va proposer aux clients d’Europe et d’Asie la stratégie obligataire de son partenaire américain Voya Investment Management sous la forme d’un OPCVM, Allianz US Investment Grade Credit.La stratégie d’investissement du fonds repose essentiellement sur des investissements en obligations d’entreprises américaines investment grade. L’objectif de la stratégie est de générer un revenu courant et une croissance du capital pour les investisseurs.Le partenariat commercial noué il y a un an avec Voya IM pour distribuer ses produits en dehors des Etats-Unis et du Canada se concrétise ainsi.Allianz GI s’est associé avec Voya IM dans le sillage de l’affaire des fonds Structured Alpha. Interdite de gestion sur le territoire américain pour les dix prochaines années, la société de gestion allemande a choisi de céder ses encours (120 milliards de dollars) et ses équipes locales à une société tierce, Voya IM, dans laquelle elle a pris une participation. Une opération qui avait permis à Voya IM de porter ses encours à environ 370 milliards de dollars. Ce montage s’est accompagné d’un partenariat commercial. A lire aussi: AllianzGI recrute un directeur des investissements pour les actions durables

Laurence Marchal