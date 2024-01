AllianzGI : "les périodes d'incertitude, une occasion d'investir sur les marchés privés"

(AOF) - "Les marchés privés peuvent se prévaloir de nombreuses années de forte croissance, de nombreux investisseurs étant à la recherche de sources de revenus supplémentaires dans un contexte de faibles taux d'intérêt. À quoi les investisseurs institutionnels peuvent-ils s'attendre en 2024?", se demande Emmanuel Deblanc, responsable mondial des marchés privés chez AllianzGI Selon lui, l'évolution de l'environnement des taux d'intérêt, la hausse des taux d'inflation et les crises géopolitiques ont entraîné une plus grande incertitude quant à l'évolution future de l'économie et au risque de récession.

Toutefois, les périodes d'incertitude peuvent être l'occasion pour les investisseurs d'investir sur les marchés privés.

Pour Emmanuel Deblanc, "l'un des avantages de nombreux investissements sur les marchés privés est qu'ils offrent un certain degré de protection contre l'inflation. Dans le secteur du crédit privé, par exemple, de nombreuses transactions sont basées sur un taux d'intérêt variable où les paiements augmentent en fonction du taux d'intérêt de référence, ce que l'on appelle les "taux flottants", tandis que les coûts et les prix des projets d'infrastructure sont généralement liés à l'inflation".

Cependant, ces investissements n'offrent pas de réelle protection contre l'inflation. Ils sont plus efficaces lorsque les taux d'inflation sont "normaux", c'est-à-dire entre 0 et 5%.

"Même si l'inflation se stabilise lentement, elle restera probablement supérieure aux valeurs cibles des banques centrales pendant un certain temps en raison de facteurs structurels. Les marchés privés peuvent être un bon instrument à cet égard", signale Emmanuel Deblanc.