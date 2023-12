AllianzGI : le marché du crédit devrait rester attractif

(AOF) - Pour AllianzGI, le marché du crédit devrait continuer à être attractif dans un contexte de normalisation des politiques monétaires mais de taux qui devraient rester durablement élevés. Le gestionnaire d’actifs juge que les fondamentaux de crédit de la majorité des émetteurs investment grade et high yield résistent convenablement au troisième trimestre, tout en partant d’une base solide post Covid.

"Avec le retrait des banques centrales des marchés, l'argent a désormais un coût et les émetteurs doivent payer des taux d'intérêts 2 à 10 fois supérieurs par rapport aux niveaux d'il y a 2 ans" fait-il remarquer.

Malgré cela, selon les experts d'AllianzGI, le taux de défaut devrait augmenter, mais ne pas dépasser son taux historique. "Si la hausse du coût de financement est problématique pour les plus endettées, la plupart des entreprises ont accès aux marchés de la dette et devraient pouvoir se refinancer, à condition d'accepter et de pouvoir offrir un rendement en adéquation avec les attentes des marchés", expliquent-ils.

"Les rendements de la classe d'actifs offrent une rémunération attractive du risque pour les investisseurs. La capacité à éviter les événements de Crédit sera déterminante pour la performance en 2024 remarque Vincent Marioni, CIO Credit chez AllianzGI. Côté secteurs, AllianzGI est prudent sur les cycliques, un secteur où le ralentissement économique devrait se matérialiser dans les résultats.

"Le secteur immobilier pourrait retrouver des couleurs avec les perspectives de baisse des taux, mais il faudra être prudent et sélectif. Le secteur bancaire présente des opportunités pour les investisseurs qui peuvent y trouver un couple risque/rendement attractif", conclut Vincent Marioni.