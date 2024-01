AllianzGI : "la stabilité globale du PIB sera propice aux obligations émergentes"

L'immobilier chinois reste en proie à des ajustements, mais les difficultés devraient, selon le gestionnaire d'actifs, se limiter à ce secteur et ne devraient pas freiner la croissance économique globale en 2024.

"Après une période caractérisée par une croissance plus modérée, nous avons observé des signes de stabilisation de l'activité économique en Chine au cours des derniers mois. Nous estimons par ailleurs que la stabilité globale du PIB à l'avenir sera propice aux obligations émergentes", souligne AllianzGI.

Selon le gestionnaire d'actifs, l'année 2023 a été marquée par un essoufflement de la croissance dans les pays émergents, à quelques exceptions près, à l'instar du Brésil ou du Mexique. Le ralentissement en Chine et les préoccupations suscitées par le secteur immobilier ont tout particulièrement pesé sur le sentiment à l'égard des marchés émergents.

(AOF) - Différents facteurs incitent AllianzGI à l’optimisme vis-à-vis des obligations émergentes pour 2024 : de la fin probable des hausses de taux d’intérêt aux États-Unis à l’amélioration des statistiques économiques. Le gestionnaire d'actifs mondial évoque six raisons pour lesquelles il table sur des rendements à deux chiffres pour la classe d’actifs. Parmi ces six raisons, AllianzGI évoque la stabilisation de la croissance économique en Chine qui est une bonne nouvelle pour les marchés émergents.

