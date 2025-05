AllianzGI : "La BoE adoptera probablement une position plus dovish"

(AOF) - " Nous pensons que la Banque d'Angleterre réduira son taux bancaire de 25 points de base à 4,25 % le 8 mai, conformément aux attentes du marché, et qu'elle adoptera probablement une position plus dovish pour l'assouplissement futur de sa politique ", déclare Ranjiv Mann, gérant obligataire senior chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) de demain.

L'activité économique au Royaume-Uni reste faible et l'incertitude liée à la politique commerciale a fortement augmenté ces derniers mois, ce qui pèse sur le moral des consommateurs et des entreprises britanniques.

La BoE a adopté une approche politique prudente depuis sa dernière réduction des taux en février, étant donné que l'inflation de l'IPC (Indice des Prix à la Consommation) reste supérieure à son objectif. Toutefois, l'incertitude de la politique commerciale commence à peser sur le climat des affaires, ce qui fait peser de nouveaux risques sur les perspectives économiques du Royaume-Uni.

" Les marchés des taux d'intérêt à court terme prévoient au moins trois autres baisses de taux en 2025 ; si les risques d'une guerre commerciale mondiale s'intensifient au cours des prochains mois, les marchés pourraient bien avancer les prévisions de baisse des taux britanniques ", souligne Ranjiv Mann.

" Nous pensons que la meilleure façon d'exprimer le contexte macroéconomique et politique actuel du Royaume-Uni est d'opter pour une position longue sur les Gilts, à la fois sur une base directe et sur une base cross-market par rapport aux Bunds et aux taux canadiens ", fait savoir le gérant obligataire senior.