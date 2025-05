AllianzGI : Isabelle de Gavoty nommée responsable de la gestion Actions Europe Conviction/SRI

Elle a été auparavant responsable de la gestion actions France et responsable de la gestion des petites et moyennes capitalisations mondiales.

Isabelle de Gavoty dispose de 25 ans d'expérience dans la gestion d'actifs sur les actions mondiales et européennes. De 1998 à 2022, elle a occupé divers postes à responsabilité chez Axa Investment Management, dont celui de directrice adjointe de la gestion actions, (2020-2022), où elle était responsable des équipes actions en France ainsi que de l'investissement ESG et à impact.

