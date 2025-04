Allianz Trade prévoit une chute du PIB mondial an plus bas depuis 2008

(AOF) - Suite aux nouveaux droits de douane américains, la croissance du PIB mondial chutera à seulement +1,9 %, son plus bas niveau depuis 2008 , annonce Allianz Trade. Le commerce mondial de marchandises entrera en récession (-0,5 % en volume). L'inflation américaine devant culminer à 4,3 % d'ici l'été, les banques centrales "sont dans une situation délicate". L'inflation américaine "devrait culminer à 4,3 % d'ici l'été", ce qui "liera les mains" de la Fed jusqu'en octobre : ses taux seront à 4 % d'ici fin 2025 et à 2,75 % d'ici mi-2026.

Selon Allianz Trade, la récession américaine "devrait rester modérée" avec une faible croissance de +0,8 % en 2025 mais l'Europe "ne peut échapper à une croissance plus faible en raison de restrictions commerciales plus importantes et d'une économie américaine plus faible", malgré la relance budgétaire allemande et l'augmentation des dépenses de défense. Allianz Trade a revu ses prévisions à la baisse à +0,8 % en 2025 et +1,5 % en 2026. La Banque centrale européenne devrait ramener ses taux à 1,5 %, soit 50 points de base de plus que prévu.

La Chine devrait renforcer son soutien politique avec au moins 800 milliards de yuans de mesures de relance budgétaire supplémentaires (soit 0,6 % du PIB), ce qui "devrait maintenir la croissance à flot" (+4,6 % en 2025, +4,2 % en 2026).