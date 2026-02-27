Allianz : hausse de 3,3% de son résultat opérationnel en gestion d'actifs pour l'exercice 2025

(AOF) - Pour son activité gestion d'actifs, Allianz indique que sur l'année 2025 les produits d'exploitation ont atteint 8,5 milliards d'euros (contre 8,3 MdsEUR en 2024), soit une croissance interne de 5,9%. Cette croissance a été tirée par l'augmentation des revenus liés aux actifs sous gestion (AuM), qui ont progressé de 8,3% après ajustement des effets de change. Cette performance a été soutenue par une hausse de la moyenne des actifs sous gestion pour compte de tiers.

En outre, son résultat opérationnel s'élève à 3,3 MdsEUR, soit une hausse de 3,3%, ou 6,9% hors effets de change.

Les actifs sous gestion pour compte de tiers s'élevaient à 1 990 MdsEUR au 31 décembre 2025, atteignant ainsi un sommet historique.

D'excellentes collectes nettes de 139 MdsEUR et des effets de marché positifs à hauteur de 94 MdsEUR ont été partiellement compensés par des effets de change négatifs de 170 MdsEUR.

La moyenne des actifs sous gestion pour compte de tiers s'est établie à 1 914 MdsEUR, soit une hausse de 5,8% par rapport à la moyenne de 2024.