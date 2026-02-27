 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allianz : hausse de 3,3% de son résultat opérationnel en gestion d'actifs pour l'exercice 2025
information fournie par AOF 27/02/2026 à 11:58

(AOF) - Pour son activité gestion d'actifs, Allianz indique que sur l'année 2025 les produits d'exploitation ont atteint 8,5 milliards d'euros (contre 8,3 MdsEUR en 2024), soit une croissance interne de 5,9%. Cette croissance a été tirée par l'augmentation des revenus liés aux actifs sous gestion (AuM), qui ont progressé de 8,3% après ajustement des effets de change. Cette performance a été soutenue par une hausse de la moyenne des actifs sous gestion pour compte de tiers.

En outre, son résultat opérationnel s'élève à 3,3 MdsEUR, soit une hausse de 3,3%, ou 6,9% hors effets de change.

Les actifs sous gestion pour compte de tiers s'élevaient à 1 990 MdsEUR au 31 décembre 2025, atteignant ainsi un sommet historique.

D'excellentes collectes nettes de 139 MdsEUR et des effets de marché positifs à hauteur de 94 MdsEUR ont été partiellement compensés par des effets de change négatifs de 170 MdsEUR.

La moyenne des actifs sous gestion pour compte de tiers s'est établie à 1 914 MdsEUR, soit une hausse de 5,8% par rapport à la moyenne de 2024.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank