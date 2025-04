Allianz Global Investors annonce quatre nominations de dirigeants

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce plusieurs nominations clés à des postes de direction. Michael Krautzberger devient CIO Public Markets et rejoint le comité exécutif de la société, tandis qu’Édouard Jozan est nommé responsable Private Markets et rejoint également le comité exécutif de la société. Michael Heldmann est pour sa part nommé deputy CIO Equity et Jenny Zeng deputy Head of Fixed Income Platform.

Michael Krautzberger, actuellement CIO Global Fixed Income, assumera ses nouvelles responsabilités pour la plateforme Public Markets d'AllianzGI, qui représente 475 milliards d'euros d'encours sous gestion, à compter du 1er juin. Cette nomination "s'inscrit dans le cadre du plan de succession de Deborah Zurkow, responsable mondiale des investissements, qui partira à la retraite d'ici la fin de l'année".

Responsable de la distribution Europe chez AllianzGI depuis le 1er janvier 2023, après avoir rejoint AllianzGI en 2020, Edouard Jozan, prendra ses nouvelles fonctions le 1er juin. "Cette nomination reflète la maturité, l'envergure et le caractère distinctif croissants de l'activité Private Markets développée parallèlement à la plateforme bien établie Public Markets", commente AllianzGI.