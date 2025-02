Allianz : collecte de 84,8 milliards d'euros en gestion d'actifs en 2024

(AOF) - En gestion d'actifs, Allianz gérait 1920 milliards d'euros pour le compte de tiers à fin décembre 2024, en augmentation de 208 milliards sur un an. Ce métier a connu une collecte de 84,8 milliards d'euros, soit près de 4 fois plus qu'il y a un an. L'encours a aussi bénéficié d'un impact positif des marchés et des dividendes de 46,2 milliards d'euros. L'impact favorable des changes s'élève à 76,6 milliards d'euros. Le gérant américain Pimco, détenu par Allianz, a enregistré une collecte de 84,5 milliards d'euros et Allianz GI a attiré 0,4 milliard d'euros d'argent frais.