(AOF) - Le fonds Allianz Actions Euro Innovation devient Allianz Innovation Souveraineté Européenne, reflétant ainsi la stratégie d'investissement ayant pour principales thématiques la souveraineté et l'innovation. Ce fonds a été conçu pour saisir les opportunités liées au contexte de profonds changements géopolitiques et économiques. Le fonds investit sur le marché des actions de la zone euro dans des valeurs qui promeuvent la souveraineté et l'autonomie stratégique européenne, incluant les valeurs technologiques et/ou liées à l'innovation, afin de rechercher une valorisation du capital à long terme.

Géré par l'équipe Actions à Paris, le fonds poursuit une approche active reposant sur une analyse fondamentale et extra-financière couvrant les 5 domaines ESG (droits de l'Homme, environnement, social, gouvernance, comportement de marché).

L'équipe cherche notamment à investir dans des entreprises européennes qu'elle considère comme des "catalyseurs technologiques". Il ne s'agit pas uniquement de valeurs technologiques traditionnelles, mais aussi d'entreprises actives dans les domaines de la transition énergétique, de la cybersécurité et de la défense... Les autres domaines d'investissement comprennent le secteur de la santé, les services financiers et les infrastructures.