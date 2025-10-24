 Aller au contenu principal
Allianz Actions Euro Innovation devient Allianz Innovation Souveraineté Européenne
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:10

(AOF) - Le fonds Allianz Actions Euro Innovation devient Allianz Innovation Souveraineté Européenne, reflétant ainsi la stratégie d'investissement ayant pour principales thématiques la souveraineté et l'innovation. Ce fonds a été conçu pour saisir les opportunités liées au contexte de profonds changements géopolitiques et économiques. Le fonds investit sur le marché des actions de la zone euro dans des valeurs qui promeuvent la souveraineté et l'autonomie stratégique européenne, incluant les valeurs technologiques et/ou liées à l'innovation, afin de rechercher une valorisation du capital à long terme.

Géré par l'équipe Actions à Paris, le fonds poursuit une approche active reposant sur une analyse fondamentale et extra-financière couvrant les 5 domaines ESG (droits de l'Homme, environnement, social, gouvernance, comportement de marché).

L'équipe cherche notamment à investir dans des entreprises européennes qu'elle considère comme des "catalyseurs technologiques". Il ne s'agit pas uniquement de valeurs technologiques traditionnelles, mais aussi d'entreprises actives dans les domaines de la transition énergétique, de la cybersécurité et de la défense... Les autres domaines d'investissement comprennent le secteur de la santé, les services financiers et les infrastructures.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

