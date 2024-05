AllianceBernstein recrute une gérante crédit de BlackRock

AllianceBernstein (AB) vient de recruter Souheir Asba en tant que gérante de portefeuilles crédit investment grade, à Londres.

L’intéressée vient de BlackRock où elle était gérante dans l’équipe crédit monde investment grade, gérant des mandats retail et institutionnels. Elle s’occupait aussi des comptes Global Sustainable. Avant BlackRock, elle a travaillé chez Bank of America, comme stratégiste crédit européen, et Société Générale, comme économiste.

Souheir Asba vient renforcer l’équipe crédit global investment grade d’AB. Elle supervisera les portefeuilles crédit Euro Investment Grade et Global Investment Grade.