- AllianceBernstein vient d’ouvrir un bureau dans le centre financier international de Dubaï, après l’obtention d’une licence de catégorie 4 de l’autorité locale Dubai Financial Services Authority. Dans le même temps, la société de gestion américaine a nommé Jean-Paul Hobeika, managing director pour les institutions du Moyen-Orient, senior executive officer. L’intéressé, qui a rejoint AB en août 2022, travaillera en étroite collaboration avec Eduard van Nes, responsable des ventes intermédiaires pour le Moyen-Orient et l’Afrique, qui s’est récemment installé à Dubaï. A lire aussi: AllianceBernstein reçoit le feu vert chinois pour lancer sa propre société de gestion locale « Ce nouveau bureau permettra aux investisseurs de la région, y compris les clients institutionnels, les partenaires de distribution et les entreprises familiales, d’accéder plus facilement aux services de gestion d’actifs d’AllianceBernstein », indique un communiqué. A lire aussi: Dubaï, le nouveau bastion des hedge funds A lire aussi: « Je souhaite développer notre gestion obligataire en France »

Laurence Marchal