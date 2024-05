ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2024

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC

Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros

Siège social : Avenue de l'Astronomie, 9 – 1210 Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique)

RPM Bruxelles – Section francophone 0526.937.652

Bruxelles, le 29 mai 2024

Informations réglementées :

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024

La société européenne Alliance Développement Capital S.I.I.C. annonce avoir mis à disposition du public, le 29 mai 2024, les documents préparatoires à l’Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 à 10 heures, à savoir la convocation comprenant l’ordre du jour et les propositions de décisions, le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation, les documents destinés à être présentés aux Assemblées générales, les formulaires de participation, de procuration et de vote par correspondance.

Les documents préparatoires aux Assemblées générales peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse www.adcsiic.eu , rubrique « Informations réglementées », « Informations pour les actionnaires », « Assemblées générales 2024 ».

Les formalités pratiques de participation aux Assemblées générales sont décrites dans la convocation.

L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra physiquement au siège de la Société.

Pièce jointe