- Allfunds, plateforme digitale de distribution de fonds, vient de s’allier avec son homologue asiatique Endowus. Ce partenariat vise à donner accès à la gamme de fonds de la plateforme d’Allfunds aux clients particuliers et institutionnels d’Endowus en Asie. Il simplifie le processus d’intégration de fonds dans la plateforme, en facilitant la due diligence et la mise en place opérationnelle, explique un communiqué.Endowus est une plateforme digitale de gestion de fortune pour les investisseurs singapouriens et hongkongais, qui peuvent investir soit dans des OPCVM individuels ou construire un portefeuille multi-actifs. Ce partenariat permettra aux clients d’Endowus d’accéder à plus de 160 fonds gérés par une cinquantaine de gérants globaux dans diverses classes d’actifs.

Tuba Raqshan