Allfunds dévoile un nouveau service

(NEWSManagers.com) - La plateforme de distribution de fonds Allfunds a annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle plateforme de sub-advisory et de solutions d'externalisation d'investissements B2B destinée aux banques, gérants de fortune et investisseurs institutionnels. Baptisée Allfunds Investment Solutions, elle sera mise en service à partir du troisième trimestre 2020.

Ce nouveau service sera fourni par une unité à part entière qui sera chapeautée par une entité luxembourgeoise. L'offre initiale de fonds de mandats d'Allfunds sera lancée sous le format d'une Sicav luxembourgeoise et inclura jusqu'à 20 stratégies long only dont les gérants seront sélectionnés par Allfunds. Les offres de fonds de mandats sur l'alternatifs et les actifs illiquides seront disponibles en 2021.

Stéphane Corsaletti, récemment nommé responsable des investissements d'Allfunds, gère une équipe d'une trentaine de professionnels de l'investissement en charge de cette offre. Des recrutements seront opérés pour renforcer la gestion produits et l'expertise d'Allfunds sur la multigestion et sur les stratégies multi-actifs.