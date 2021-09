Allfunds bat des records au premier semestre et veut s'implanter en Chine

(NEWSManagers.com) - La plateforme de distribution de fonds espagnole Allfunds a publié ses résultats pour le premier semestre 2021, ses premiers depuis sa cotation en avril à la Bourse d'Amsterdam. La wealthtech a vu son profit net ajusté augmenter de 94% sur un an à 117,4 millions d'euros et son chiffre d'affaires net croître de 40% sur un an et sur une base pro forma à 247,2 millions d'euros.

Les encours administrés par Allfunds ont également grimpé à 1.348 milliards d'euros (+16,4% depuis le début de l'année 2021) fin juin dont 881 milliards sont des encours organiques et 467 milliards des encours provenant d'acquisitions et de partenariats, notamment avec BNP Paribas. Allfunds a enregistré une collecte nette de 85 milliards d'euros sur les six premiers mois de 2021. Dans le détail, 51 milliards d'euros ont été collecté auprès de clients existants et 34 milliards auprès de nouveaux clients.

Chine et Etats-Unis dans le viseur

Juan Alcaraz, fondateur et directeur général d'Allfunds, s'est réjoui de ces performances record pour le groupe espagnol au cours d'une conférence de presse sur les résultats semestriels. Concernant l'expansion d'Allfunds à l'international, il a spécifiquement ciblé la Chine continentale, où la firme recense déjà 16 clients, pour une future implantation. " Nous pensons que c'est la région dans laquelle nous avons un intérêt particulier " , a-t-il précisé. La plateforme de distribution de fonds ambitionne par ailleurs de devenir numéro un sur le marché américain offshore après l'ouverture récente de son antenne à Miami. Allfunds n'exclut pas d'ouvrir un bureau sur le marché américain onshore mais pas avant 2022. En attendant, la plateforme a noué des accords stratégiques pour offrir des fonds offshore afin d'améliorer ses réseaux de distribution aux Etats-Unis et au Canada.

Côté produits, quelque 99 sociétés de gestion ont été ajoutées et 47 nouveaux distributeurs intégrés à la plateforme d'Allfunds qui a également étoffé son offre sur le non-coté avec iCapital. En outre, la wealthtech mise beaucoup sur le développement de diverses initiatives liées à la blockchain, au digital ou à sa plateforme de sous-conseil (subadvisory) AllSolutions.

La société affiche en Bourse une valorisation de plus de 10 milliards d'euros au 2 septembre 2021.