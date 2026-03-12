Allemagne-Une hausse prolongée des prix de l'énergie pourrait affecter la croissance en 2026 - Ifo

La hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran pourrait, si elle se prolonge, amputer de 0,2 point de pourcentage la prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) allemand pour cette année, a averti jeudi l'institut Ifo.

Conformément à ses prévisions de décembre dernier, le centre de recherche économique prévoit une croissance de 0,8% en 2026 dans la première économie de la zone euro, en partant du principe que la hausse des prix du pétrole et du gaz sera de courte durée.

La croissance devrait ensuite s'accélérer pour atteindre 1,2% l'année prochaine grâce à la reprise économique prévue.

"Malgré le choc des prix de l'énergie, la reprise en Allemagne devrait se poursuivre tout au long de cette année", a déclaré Timo Wollmershaeuser, responsable des prévisions à l'Ifo.

Il a souligné que l'augmentation des dépenses publiques dans les infrastructures, la transition énergétique et la défense stimuleraient la demande.

Toutefois, si les prix de l'énergie restent élevés plus longtemps, la plus grande économie européenne ne connaîtrait qu'une croissance de 0,6% en 2026, avec une inflation atteignant un pic légèrement inférieur à 3%, selon l'institut.

Cet effet se prolongerait jusqu'en 2027, avec une croissance de seulement 0,8% dans ce scénario.

Le conflit au Moyen-Orient, qui affecte la production et le commerce du pétrole, maintient les prix du brut et du gaz à un niveau élevé et menace de bouleverser les prévisions d'inflation et de croissance des grandes économies mondiales.

(Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)