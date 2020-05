Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Un plan de €5 mds pour soutenir l'achat de voitures Reuters • 31/05/2020 à 19:33









FRANCFORT, 31 mai (Reuters) - Le ministère allemand de l'économie a proposé l'instauration d'un dispositif de primes à l'achat de véhicules neufs pour un montant total représentant 5 milliards d'euros, ont déclaré dimanche à Reuters deux sources proches de la situation. Le ministère prévoit de verser des primes aux acquéreurs de véhicules électriques et conventionnels d'une valeur inférieure à 77.350 euros jusqu'à la fin de l'année, ont dit les deux sources. La prime de base pourrait s'élever à 2.500 euros et être augmentée de 500 euros pour l'achat de véhicules moins gourmands en carburant. Les programmes incitatifs existants seront quant à eux relevés de 1.500 euros pour l'acquisition de véhicules électriques et de 750 euros pour les hybrides. (Markus Wacket; version française Nicolas Delame)

