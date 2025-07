Allemagne: taux d'inflation stable à 2% en juillet information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 14:15









(Zonebourse.com) -









L'inflation annuelle s'est inscrite en ligne avec les objectifs de la Banque centrale européenne (BCE) en Allemagne au mois de juillet, selon les données préliminaires publiées jeudi par Destatis, reflétant une maîtrise continue des prix dans la première économie européenne.



L'indice des prix à la consommation (IPC) est ressorti à 2% sur le mois qui s'achève, comme en juin, explique l'institut fédéral de la statistique, l'accélération de la hausse des prix de l'alimentation ayant été compensée par le ralentissement de celle des tarifs des services.



Les analystes s'attendaient néanmoins à un repli de l'inflation annuelle à 1,9%, selon le consensus.



D'un mois sur l'autre, les prix de détail ont augmenté de 0,3%, selon les données provisoires de Destatis, un chiffre là aussi supérieur au consensus de 0,2%.



L'inflation harmonisée aux normes européennes (IPCH) ressort, elle, en hausse de 0,4% d'une année sur l'autre et augmente de 1,8% d'une année sur l'autre.



Pour mémoire, la BCE vise une inflation inférieure ou égale à 2% pour l'ensemble de la zone euro.















