Allemagne: soutien mesuré du patronat industriel à l'accord de coalition CDU/ SPD

" L'amélioration de l'amortissement des investissements en équipements et la réduction progressive annoncée de l'impôt sur les sociétés sont positives, mais ni leur ampleur ni leur calendrier ne sont adaptés pour déclencher une relance rapide et globale " précise Tanja Gönner.

(AOF) - Tanja Gönner, directrice exécutive du BDI, qui représente le patronat industriel allemand, salue l'accord de coalition annoncé par la CDU et le SPD estimant qu’il "pose les bases de réformes structurelles urgentes". Elle salue "une impulsion pour l'innovation, une forte augmentation des investissements dans les infrastructures, une réduction notable des coûts énergétiques". "En matière de politique fiscale, la coalition ne fait pas ce qui est nécessaire", estime-t-elle cependant.

