Allemagne: remontée de l'indice Ifo en mai information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires allemand s'est amélioré légèrement, à en croire l'indice ifo qui a augmenté à 87,5 en mai, contre 86,9 le mois dernier, 'la forte augmentation récente de l'incertitude parmi les entreprises s'étant quelque peu atténuée'.



Cet hausse de l'indice, faisant dire à l'institut ifo que 'l'économie allemande reprend lentement pied', s'appuie sur une remontée de la composante des attentes de 1,5 point à 88,9, alors que celle de la situation présente s'est tassée de 0,3 point à 86,1.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.