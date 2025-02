Allemagne: rebond des commandes industrielles en décembre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Les nouvelles commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont rebondi de 6,9% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après une contraction de 5,2% en novembre (révisée de -5,4% initialement).



'Ce rebond est dû en partie à une augmentation significative des commandes de grande taille. Cependant, même sans ce facteur toujours très volatile, il y a eu une augmentation notable de 2,2%', précise Commerzbank.



'Cela laisse espérer que le secteur manufacturier aura bientôt atteint son point le plus bas, ce qui contribuerait à ce que l'économie allemande se redresse au moins quelque peu à partir du printemps', poursuit-elle.



La comparaison moins volatile d'un trimestre à l'autre a montré que les nouvelles commandes sont restées inchangées au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, et qu'en excluant celles de grande taille, elles ont augmenté de 1,4%.





