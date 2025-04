Allemagne: rebond de 0,2% du PIB au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,2% au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, selon une première estimation en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Ce rebond de l'économie allemande, intervenant après une contraction de 0,2% du PIB au quatrième trimestre 2024 par rapport au troisième, s'appuie sur des hausses des dépenses de consommation finale des ménages et de la formation de capital.





