 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne/PMI-La croissance du secteur des services à son plus bas niveau depuis sept mois
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:19

La croissance de l'activité dans le secteur des services en Allemagne a perdu de son élan en mars, la demande s'étant affaiblie sous l'effet des répercussions de la guerre au Moyen-Orient, montre une enquête publiée mardi.

L'indice PMI définitif des services de S&P Global pour l'Allemagne est tombé à 50,9 en mars, contre 53,5 en février, enregistrant son plus bas niveau depuis septembre et se situant légèrement en dessous de l'estimation préliminaire de 51,2.

Un indice supérieur à 50 indique une croissance, tandis qu'un indice inférieur signale une contraction.

Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence, a cité la hausse des prix à la pompe et l'incertitude accrue comme causes de ce ralentissement.

Il a toutefois ajouté que, malgré la forte hausse des coûts, les prestataires de services n’ont pas été en mesure de répercuter ces hausses de prix sur leurs clients en raison d’un environnement de demande plus faible.

"L'afflux de nouvelles activités a chuté pour la première fois depuis septembre dernier, signe évident de l'impact immédiat de la guerre au Moyen-Orient sur la demande, tandis qu'une baisse notable des anticipations des entreprises souligne à quel point la hausse des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les niveaux généralement élevés d'incertitude sont appelés à freiner la croissance au cours de l'année à venir", a déclaré Phil Smith.

Les prévisions des entreprises ont chuté à 53,4 en mars, leur plus bas niveau depuis trois mois, passant sous la moyenne à long terme de 56,7.

L'indice PMI composite final de S&P Global, qui englobe l'industrie manufacturière et les services, a légèrement reculé à 51,9 en mars, contre 53,2 le mois précédent, son plus bas niveau depuis trois mois, une baisse entièrement due au ralentissement du secteur des services.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trump menace l'Iran de destruction totale
    Trump menace l'Iran de destruction totale
    information fournie par AFP Video 07.04.2026 11:39 

    Le président américain Donald Trump menace de détruire l'Iran mardi soir si Téhéran ne répond pas d'ici là à son ultimatum en rouvrant le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

  • Une lune gibbeuse décroissante au-dessus de Téhéran après minuit, le 7 avril 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )
    Nouvelles frappes en Iran à quelques heures du terme de l'ultimatum de Trump
    information fournie par AFP 07.04.2026 11:37 

    Téhéran a subi de nouvelles frappes mardi quelques heures avant l'échéance de l'ultimatum de Donald Trump, qui menace de détruire des infrastructures essentielles en Iran faute d'accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, vital pour l'approvisionnement mondial en ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Le mouvement reste haussier
    COVIVIO HOTELS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 07.04.2026 11:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Illustration du logo d'Universal Music Group
    Pershing Square propose de fusionner UMG avec sa holding pour environ €55 mds
    information fournie par Reuters 07.04.2026 11:19 

    Pershing Square, le fonds de Bill ‌Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music ​Group (UMG), en vue de créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York. La proposition en numéraire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank