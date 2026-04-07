Allemagne/PMI-La croissance du secteur des services à son plus bas niveau depuis sept mois

La croissance de l'activité dans le secteur des services en Allemagne a perdu de son élan en mars, la demande s'étant affaiblie sous l'effet des répercussions de la guerre au Moyen-Orient, montre une enquête publiée mardi.

L'indice PMI définitif des services de S&P Global pour l'Allemagne est tombé à 50,9 en mars, contre 53,5 en février, enregistrant son plus bas niveau depuis septembre et se situant légèrement en dessous de l'estimation préliminaire de 51,2.

Un indice supérieur à 50 indique une croissance, tandis qu'un indice inférieur signale une contraction.

Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence, a cité la hausse des prix à la pompe et l'incertitude accrue comme causes de ce ralentissement.

Il a toutefois ajouté que, malgré la forte hausse des coûts, les prestataires de services n’ont pas été en mesure de répercuter ces hausses de prix sur leurs clients en raison d’un environnement de demande plus faible.

"L'afflux de nouvelles activités a chuté pour la première fois depuis septembre dernier, signe évident de l'impact immédiat de la guerre au Moyen-Orient sur la demande, tandis qu'une baisse notable des anticipations des entreprises souligne à quel point la hausse des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les niveaux généralement élevés d'incertitude sont appelés à freiner la croissance au cours de l'année à venir", a déclaré Phil Smith.

Les prévisions des entreprises ont chuté à 53,4 en mars, leur plus bas niveau depuis trois mois, passant sous la moyenne à long terme de 56,7.

L'indice PMI composite final de S&P Global, qui englobe l'industrie manufacturière et les services, a légèrement reculé à 51,9 en mars, contre 53,2 le mois précédent, son plus bas niveau depuis trois mois, une baisse entièrement due au ralentissement du secteur des services.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)