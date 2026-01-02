 Aller au contenu principal
Allemagne/PMI-La contraction du secteur manufacturier s'accentue en décembre
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 10:16

Le secteur manufacturier allemand a connu un net ralentissement fin 2025, la production ayant reculé pour la première fois en dix mois en décembre sur fond de repli continu de la demande, selon une enquête auprès des directeurs d'achats de S&P Global publiée vendredi.

L'indice PMI définitif HCOB a chuté à 47,0 en décembre, contre 48,2 en novembre, soit un repli plus marqué que l'estimation "flash" de 47,7.

Le seuil de 50 sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

L'enquête a mis en lumière un contexte difficile pour les industriels allemands, avec des baisses marquées de l'emploi, des achats et des stocks de matières premières.

Toutefois, les industriels restent optimistes quant à la production future, tablant sur une relance de la demande grâce à l'augmentation des dépenses fédérales de défense et d'infrastructure.

"Avec le lancement de projets d'infrastructure soutenus par l'État et la forte demande d'équipements de défense, la situation pourrait être différente en 2026", observe Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

