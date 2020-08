Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Olaf Scholz sera le candidat du SPD à la chancellerie Reuters • 10/08/2020 à 11:06









BERLIN, 10 août (Reuters) - Le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, a déclaré lundi avoir été choisi par le Parti social-démocrate (SPD) pour être le candidat du mouvement à la chancellerie lors des élections de l'an prochain, à l'issue du quatrième mandat d'Angela Merkel. "Maintenant c'est fait", a dit Olaf Scholz sur Twitter. "Je me réjouis de mener une campagne électorale joyeuse, loyale et réussie." (Thomas Seythal, version française Marc Angrand)

