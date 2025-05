Allemagne: nouvelle hausse de la confiance du consommateur information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - La confiance des consommateurs allemands devrait poursuivre son redressement au mois de juin, même si leur moral continue d'évoluer à des niveaux extrêmement faibles, selon une étude publiée mardi par l'institut GfK.



Son indice - calculé en collaboration avec le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) - s'est ainsi amélioré de 0,9 point pour ressortir à -19,9 points en juin, contre -20,8 en mai.



Il s'agit de son meilleur niveau depuis novembre 2024 (-18,4).



Dans son communiqué, GfK souligne que le moral des consommateurs allemands a affiché un profil contrasté en mai: si leurs perspectives économiques et leurs anticipations de revenus tendent à s'améliorer, la propension à consommer recule légèrement, tandis que le taux d'épargne repart à la hausse.



L'enquête, menée entre les 1er et 12 mai auprès d'un panel d'environ 2.000 Allemands, montre que le sous-indice des intentions d'achat a reculé de 1,5 point à -6,4.



En revanche, les attentes en matière de revenus se sont améliorées, la composante relative à ce sujet ayant augmenté de 6,1 points à 10,4.



L'indicateur mesurant la propension à épargner s'est quant à lui accru de 1,6 pour s'établir à 10.



'Le caractère imprévisible de la politique commerciale américaine, les turbulences boursières et les craintes d'une troisième année consécutive de stagnation en Allemagne pèsent sur la confiance', explique Rolf Bürkl, analyste au NIM.



'Dans ce contexte, les ménages jugent qu'il est plus prudent d'épargner', ajoute-t-il.





