Allemagne-Net effondrement du moral des investisseurs en mars - ZEW

Le moral des investisseurs ‌allemands a chuté bien plus que prévu en mars, enregistrant le plus fort ​recul depuis février 2022, date du début de la guerre en Ukraine, alors que parallèlement les pressions sur les prix augmentent avec le conflit en ​cours au Moyen-Orient.

L'indicateur du sentiment économique a dévissé à -0,5 point ce mois-ci, son niveau le plus bas ​depuis avril 2025, montre l'enquête mensuelle ⁠publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient ‌sur un chiffre à +39,0 points après +58,3 en février.

"L'indicateur ZEW s'est effondré", souligne le président du ZEW, Achim Wambach, notant en outre ​que les pressions inflationnistes ‌représentent un risque dans la lente reprise de l'économie ⁠allemande.

Selon lui, l'ampleur de ces effets dépendra de l'intensité et de la durée de la guerre au Moyen-Orient.

La plupart des experts sur les marchés financiers ne ⁠croient pas à ‌un règlement rapide du conflit, qui est entré dans sa ⁠troisième semaine, alors qu'Israël dit mardi avoir tué deux hauts dirigeants iraniens, ‌tandis que Téhéran cible les Emirats arabes unis (EAU).

L'enquête du ZEW a ⁠été menée du 9 au 16 mars, quelques jours ⁠après le début de ‌la guerre en Iran, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines ​sur Téhéran, après des semaines de manoeuvres ‌militaires de la part de Washington.

"Nous ne prévoyons pas un arrêt complet de la reprise de ​l'économie allemande", a cependant tempéré Marc Schattenberg, économiste chez Deutsche Bank Research. L'intermédiaire a néanmoins abaissé sa prévision de croissance pour l'économie allemande ⁠pour cette année à 1,0% contre 1,5% en décembre.

La perception des conditions économiques actuelles en Allemagne s'est légèrement redressée, tout en restant en territoire négatif, passant de -65,9 points en février à -62,9 points ce mois-ci, contre un consensus à -67,3 points.

(Rédigé par Miranda Murray, Maria Martinez et Rene Wagner, version française Claude Chendjou, ​édité par Augustin Turpin)