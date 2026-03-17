Allemagne-Net effondrement du moral des investisseurs en mars - ZEW

Le moral des investisseurs allemands a chuté bien plus que prévu en mars, enregistrant le plus fort recul depuis février 2022, date du début de la guerre en Ukraine, alors que parallèlement les pressions sur les prix augmentent avec le conflit en cours au Moyen-Orient.
L'indicateur du sentiment économique a dévissé à -0,5 point ce mois-ci, son niveau le plus bas depuis avril 2025, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un chiffre à +39,0 points après +58,3 en février.
"L'indicateur ZEW s'est effondré", souligne le président du ZEW, Achim Wambach, notant en outre que les pressions inflationnistes représentent un risque dans la lente reprise de l'économie allemande.
Selon lui, l'ampleur de ces effets dépendra de l'intensité et de la durée de la guerre au Moyen-Orient.
La plupart des experts sur les marchés financiers ne croient pas à un règlement rapide du conflit, qui est entré dans sa troisième semaine, alors qu'Israël dit mardi avoir tué deux hauts dirigeants iraniens, tandis que Téhéran cible les Emirats arabes unis (EAU).
L'enquête du ZEW a été menée du 9 au 16 mars, quelques jours après le début de la guerre en Iran, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines sur Téhéran, après des semaines de manoeuvres militaires de la part de Washington.
"Nous ne prévoyons pas un arrêt complet de la reprise de l'économie allemande", a cependant tempéré Marc Schattenberg, économiste chez Deutsche Bank Research. L'intermédiaire a néanmoins abaissé sa prévision de croissance pour l'économie allemande pour cette année à 1,0% contre 1,5% en décembre.
La perception des conditions économiques actuelles en Allemagne s'est légèrement redressée, tout en restant en territoire négatif, passant de -65,9 points en février à -62,9 points ce mois-ci, contre un consensus à -67,3 points.
(Rédigé par Miranda Murray, Maria Martinez et Rene Wagner, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
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