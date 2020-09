Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Les commandes industrielles ralentissent plus que prévu Reuters • 04/09/2020 à 08:44









BERLIN, 4 septembre (Reuters) - Les commandes à l'industrie allemande ont ralenti plus que prévu en juillet, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, indiquant que le rebond de la première économie d'Europe ne sera pas aussi solide qu'espéré au troisième trimestre. Les commandes à l'industrie ont progressé de 2,8% après le bond de 28,8% (révisé) en juin, a déclaré l'Office fédéral des statistiques. Le consensus de Reuters prévoyait une augmentation de 5%. Les commandes sur le marché national ont reculé de 10,2% et celles de l'extérieur ont avancé de 14,4%. L'Office fédéral des statistiques a précisé que les prises de commandes étaient inférieures de 8,2% par rapport au niveau de février, soit avant la mise en place de mesures de confinement. (Paul Carrel, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.