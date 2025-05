Allemagne: léger repli du taux de chômage en mai information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Le nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne a diminué de 12.000 en données brutes au mois de mai, pour s'établir à 2,919 millions, selon des chiffres publiés mercredi par l'Office fédéral du travail.



Le taux de chômage brut a reculé de 0,1 point à 6,2%.



En données corrigées des variations saisonnières (CVS), le nombre de chômeurs a toutefois augmenté de 34.000 par rapport à avril, signe d'une reprise printanière du marché du travail 'globalement faible' du point de vue de l'agence fédérale pour l'emploi.



Sur un an, le taux de chômage s'inscrit ainsi en hausse de 0,4 point.



'Le marché du travail ne bénéficie pas du soutien nécessaire pour inverser la tendance', a déclaré Andrea Nahles, la présidente de l'agence, lors d'une conférence de presse organisée à Nuremberg. Celle-ci a ajouté que l'institution s'attendait à une poursuite de la hausse du chômage cet été.





