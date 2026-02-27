Allemagne : le taux de chômage se stabilise en février à 6,3%

A lire aussi
La Bourse de Paris s'inscrit en petite hausse vendredi après avoir débuté la séance dans le rouge, la prudence restant de mise après les résultats du géant Nvidia qui n'a pas permis de dissiper les doutes autour de l'intelligence artificielle. Vers 10H15 heure ...
"Made in Europe" : "toute" l'UE souhaite que le texte "soit adopté au plus vite", affirme Stéphane Séjourné
"L'objectif est simple, c'est de produire ici en Europe, les composants les plus critiques pour notre sécurité économique", a rappelé le commissaire européen Stéphane Séjourné jeudi 26 février à Bruxelles. Le "made in Europe" fait l'unanimité. Le commissaire européen ...
Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès latent en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein" jeudi à Lyon. Ce qu'il a vigoureusement réfuté, accusant ses contempteurs de nourrir "délibérément ...
Les hommes de Néandertal et les femmes Homo Sapiens étaient particulièrement enclins à s'accoupler, affirme une étude scientifique publiée jeudi par la revue Science, une habitude qui permet de mieux comprendre l'évolution du génome humain. En 2010, des scientifiques ...
