Allemagne : le taux de chômage se stabilise en février à 6,3%
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 10:11

En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,3% en février, conformément aux prévisions, après 6,3% en janvier.

