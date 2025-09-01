 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne : le secteur manufacturier a stagné en août
information fournie par AOF 01/09/2025 à 10:09

(AOF) - Le secteur manufacturier s'est pratiquement stabilisé en août en Allemagne, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,8 le mois dernier contre 49,1 en juillet. Il était attendu à 49,9. Cette mesure était la plus élevée enregistrée depuis que l'indice est passé sous le seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction à la mi-2022.

La hausse est " principalement due à ses deux principales composantes, à savoir les nouvelles commandes (pondération de 30 %) et la production (pondération de 25 %). Les nouvelles commandes ont augmenté pour le troisième mois consécutif en août, à un rythme légèrement plus rapide qu'en juillet. Cela malgré une première baisse, certes marginale, des ventes à l'exportation depuis cinq mois. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

