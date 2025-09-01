Allemagne : le secteur manufacturier a stagné en août

(AOF) - Le secteur manufacturier s'est pratiquement stabilisé en août en Allemagne, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,8 le mois dernier contre 49,1 en juillet. Il était attendu à 49,9. Cette mesure était la plus élevée enregistrée depuis que l'indice est passé sous le seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction à la mi-2022.

La hausse est " principalement due à ses deux principales composantes, à savoir les nouvelles commandes (pondération de 30 %) et la production (pondération de 25 %). Les nouvelles commandes ont augmenté pour le troisième mois consécutif en août, à un rythme légèrement plus rapide qu'en juillet. Cela malgré une première baisse, certes marginale, des ventes à l'exportation depuis cinq mois. "