Allemagne : le PMI manufacturier se contracte en décembre

(AOF) - En Allemagne, l'indice PMI manufacturier s'est enfoncé davantage en zone de contraction (sous la barre des 50), passant de 48,2 en novembre à 47 en décembre (contre 47,7 attendu), soit son plus bas niveau en dix mois. Cette détérioration des conditions d'activité a été illustrée par une nouvelle baisse de la production. Les niveaux de production avaient auparavant progressé durant neuf mois consécutifs avant d'enregistrer un recul modeste lors du dernier mois de l'année 2025.

Les fabricants allemands ont réduit leur production après avoir fait face à une nouvelle chute des nouvelles commandes en décembre, la troisième baisse au cours des quatre derniers mois. De plus, cette dernière réduction a été la plus marquée depuis janvier dernier.

Les entreprises interrogées ont fait état de difficultés à obtenir de nouveaux contrats, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. Non seulement les ventes à l'export ont reculé pour un cinquième mois consécutif, mais le rythme de ce déclin s'est accéléré pour atteindre sa vitesse la plus élevée depuis décembre 2024.

Par ailleurs, les producteurs de biens allemands sont restés fermement en mode "repli", réduisant l'emploi, l'activité d'achat et les stocks à la fin du quatrième trimestre. Les effectifs ont diminué dans des proportions inédites depuis six mois, tandis que le rythme de baisse du niveau des achats a atteint sa vitesse la plus rapide depuis près d'un an.

Les stocks de matières premières et de fournitures détenus par les fabricants ont également enregistré un recul marqué, le plus brutal depuis le début de l'année 2025, alors que les stocks de produits finis ont chuté à leur rythme le plus lent depuis trois mois.