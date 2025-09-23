Allemagne : le PMI Composite supérieur aux attentes en septembre

(AOF) - L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en Allemagne s'est établi au-dessus du seuil de 50,0, marquant le statu quo, pour le quatrième mois consécutif en septembre. Passant de 50,5 en août à 52,4 en septembre, l'indice a signalé une accélération notable du rythme de croissance, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2024. Il était attendu à 50,5.

La meilleure performance enregistrée à la fin du troisième trimestre reflète une nouvelle augmentation de l'activité dans le secteur des services (indice à 52,5, son plus haut niveau depuis huit mois, contre 49,3 en août) après une légère baisse en août.

En outre, la production manufacturière a également augmenté au cours du mois, poursuivant ainsi la tendance à la hausse observée depuis mars, mais le taux de croissance a légèrement baissé par rapport au niveau atteint en août, qui était le plus élevé depuis près de trois ans et demi (indice à 52,2 contre 52,9 en août).

Selon les dernières données " flash " de l'enquête HCOB PMI, le mois de septembre a été marqué par une reprise de la croissance de l'activité dans le secteur privé allemand. La production a connu sa plus forte hausse en 16 mois, principalement grâce à une reprise dans le secteur des services.