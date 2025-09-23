 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 904,78
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Allemagne : le PMI Composite supérieur aux attentes en septembre
information fournie par AOF 23/09/2025 à 09:47

(AOF) - L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en Allemagne s'est établi au-dessus du seuil de 50,0, marquant le statu quo, pour le quatrième mois consécutif en septembre. Passant de 50,5 en août à 52,4 en septembre, l'indice a signalé une accélération notable du rythme de croissance, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2024. Il était attendu à 50,5.

La meilleure performance enregistrée à la fin du troisième trimestre reflète une nouvelle augmentation de l'activité dans le secteur des services (indice à 52,5, son plus haut niveau depuis huit mois, contre 49,3 en août) après une légère baisse en août.

En outre, la production manufacturière a également augmenté au cours du mois, poursuivant ainsi la tendance à la hausse observée depuis mars, mais le taux de croissance a légèrement baissé par rapport au niveau atteint en août, qui était le plus élevé depuis près de trois ans et demi (indice à 52,2 contre 52,9 en août).

Selon les dernières données " flash " de l'enquête HCOB PMI, le mois de septembre a été marqué par une reprise de la croissance de l'activité dans le secteur privé allemand. La production a connu sa plus forte hausse en 16 mois, principalement grâce à une reprise dans le secteur des services.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank