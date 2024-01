Allemagne : le PIB s'est contracté de 0,3% en 2023

(AOF) - En 2023, le PIB allemand a reculé de 0,3%, comme attendu par les économistes, a indiqué Destatis. Il avait augmenté de 1,8% en 2022. "Malgré les récentes baisses de prix, les prix sont restés élevés à tous les stades du processus économique et ont freiné la croissance économique. Les conditions de financement défavorables dues à la hausse des taux d'intérêt et à l'affaiblissement de la demande intérieure et étrangère ont également fait des dégâts" a commenté Ruth Brand, présidente de Destatis.