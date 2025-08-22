Allemagne-Le PIB s'est contracté de 0,3% au T2, plus qu'estimé initialement

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne s'est contracté de 0,3% au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon les données définitives publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Une première lecture avait donné un recul de 0,1% du PIB pour la période.

(Rédigé par Rachel More, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)