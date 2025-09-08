 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne: la production industrielle se redresse en juillet
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 09:12

(Zonebourse.com) - Après un tassement de 0,1% en juin (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de -1,9%), la production industrielle allemande en volume s'est redressée de 1,3% en juillet par rapport au mois précédent, selon Destatis.

En excluant l'énergie et la construction, la production manufacturière proprement-dite s'est même accrue de 2,2%, emmenée par les secteurs de la machinerie et équipements (+9,5%), des pharmaceutiques (+8,4%) et de l'automobile (+2,3%).

Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne a diminué à 14,7 milliards d'euros en juillet, à comparer à 15,4 MdsE le mois précédent, ses importations (-0,1%) ayant moins diminué que ses exportations (-0,6%) d'un mois sur l'autre.

