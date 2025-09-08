Allemagne: la production industrielle se redresse en juillet
En excluant l'énergie et la construction, la production manufacturière proprement-dite s'est même accrue de 2,2%, emmenée par les secteurs de la machinerie et équipements (+9,5%), des pharmaceutiques (+8,4%) et de l'automobile (+2,3%).
Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne a diminué à 14,7 milliards d'euros en juillet, à comparer à 15,4 MdsE le mois précédent, ses importations (-0,1%) ayant moins diminué que ses exportations (-0,6%) d'un mois sur l'autre.
