Allemagne : la contraction du secteur manufacturier marque le pas en février

"La récession de l'industrie allemande pourrait prendre fin dans les mois à venir. En particulier, les nouvelles commandes, qui ont de nouveau diminué, mais plus lentement que jamais depuis avril 2022, sont une source d'espoir. Il en va de même pour le carnet de commandes. La crise de la production s'est considérablement affaiblie en l'espace de deux mois. (...) À ce stade, une grande prudence reste toutefois de mise, car on ne sait toujours pas si la tendance à la hausse de l'activité industrielle mondiale se poursuivra" a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

(AOF) - La contraction du secteur manufacturier allemand a marqué le pas en février, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est passé de 45,5 à 46,5 entre janvier et février. Il était attendu à 46,1, qui était sa première estimation.

