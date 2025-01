Allemagne : l'inflation harmonisée à 2,8% en décembre

(AOF) - En rythme annuel, l'inflation IPCH en Allemagne est ressortie, après une correction officielle de l'Office fédéral de la statistique faite ce mardi, non pas à 2,9% mais à 2,8% contre 2,5% attendu et 2,4% en novembre. En rythme mensuel, elle a progressé de 0,4% en décembre contre 0,3% attendu. Elle était en baisse de 0,2% le mois dernier. En rythme annuel, elle est ressortie 2,6% contre 2,4% attendu et après 2,2% en novembre.