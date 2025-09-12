 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne: l'inflation confirmée à 2,2% sur un an
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 09:41

(Zonebourse.com) - L'inflation en Allemagne s'est accélérée en août pour atteindre 2,2%, contre 2% en juillet, dépassant ainsi l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), confirment des chiffres définitifs publiés vendredi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

La hausse de l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes dit 'IPCH' atteint, elle, 2,1% sur un an, un chiffre qui se situe là encore au-dessus de l'objectif d'un taux annuel autour de 2% établi par la BCE.

Ruth Brand, la présidente de l'institut, explique ce phénomène par l'accélération de la hausse des prix alimentaires, un facteur auquel s'est ajoutée une baisse moins prononcée des prix de l'énergie en comparaison des mois précédents.

D'un mois sur l'autre, les prix à la consommation affichent une hausse de 0,1% en août par rapport à juillet, en données nationales comme en données harmonisées, conformément, là aussi, aux premières estimations communiquées par Destatis.

Inflation
