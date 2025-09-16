Allemagne : l'indice ZEW remonte mais la situation actuelle se dégrade

(AOF) - Au mois de septembre, l’indice ZEW, qui mesure le sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques a progressé alors qu’un repli était redouté. Il est passé de 34,7 à 37,3 points, alors que les analystes tablaient sur un repli à 25,3 points. Toutefois, l’institut de recherche économique révèle que la situation actuelle a continué de se dégrader. L’indice la mesurant est passé de -68,6 à -76,4 points, contre une prévision à -75 points.

Le professeur Achim Wambach, président du ZEW, a déclaré : " Les experts des marchés financiers font preuve d'un optimisme prudent et l'indicateur ZEW s'est stabilisé, mais la situation économique s'est dégradée. Des risques considérables subsistent, l'incertitude persistant quant à la politique douanière américaine et à l'" automne des réformes " en Allemagne ".