Allemagne : l'indice ZEW remonte mais la situation actuelle se dégrade
information fournie par AOF 16/09/2025 à 15:26

(AOF) - Au mois de septembre, l’indice ZEW, qui mesure le sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques a progressé alors qu’un repli était redouté. Il est passé de 34,7 à 37,3 points, alors que les analystes tablaient sur un repli à 25,3 points. Toutefois, l’institut de recherche économique révèle que la situation actuelle a continué de se dégrader. L’indice la mesurant est passé de -68,6 à -76,4 points, contre une prévision à -75 points.

Le professeur Achim Wambach, président du ZEW, a déclaré : " Les experts des marchés financiers font preuve d'un optimisme prudent et l'indicateur ZEW s'est stabilisé, mais la situation économique s'est dégradée. Des risques considérables subsistent, l'incertitude persistant quant à la politique douanière américaine et à l'" automne des réformes " en Allemagne ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

