SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 711,50
+0,40%
Indices
Allemagne : l'excédent de la balance commercial inférieur aux attentes
information fournie par AOF 08/09/2025 à 08:27

(AOF) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 14,7 milliards d'euros en juillet alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 15,4 milliards d'euros en décembre.

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Trains à batterie: commande de 538 millions d'euros pour Alstom en Nouvelle-Zélande
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.09.2025 08:34 

    Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français. Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Peu de risque à moyen terme
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ADP : La tendance baissière peut reprendre
    ADP : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • BIOMERIEUX : La tendance baissière peut reprendre
    BIOMERIEUX : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 08:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

