Allemagne : l'excédent de la balance commercial inférieur aux attentes

(AOF) - L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 14,7 milliards d'euros en juillet alors que le consensus tablait sur 15,7 milliards d'euros. Il était de 15,4 milliards d'euros en décembre.
