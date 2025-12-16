 Aller au contenu principal
Allemagne : l'activité manufacturière se dégrade en décembre
information fournie par AOF 16/12/2025 à 09:53

(AOF) - En Allemagne, l’activité dans le secteur privé a fait moins bien que prévu selon des données préliminaires de S&P Global pour le mois de décembre. L’indice Composite est ainsi passé de 52,4 à 51,5 points, au plus bas depuis 4 mois. Dans le détail, l’indice mesurant le niveau de l’activité manufacturière s’est également dégradé en passant de 48,2 à 47,7 points, au plus bas depuis 10 mois. Les analystes tablaient sur une amélioration à 48,9 points. Même constat pour le secteur des services avec une statistique qui a reculé de 53,1 à 52,6 points, un niveau inédit depuis 3 mois.

Pour Cyrus de la Rubia, économiste en chef de la Hamburg Commercial Bank : " Pour le deuxième mois consécutif, l'indice PMI manufacturier global s'enfonce davantage en territoire de contraction, sous le seuil des 50, et pour la première fois depuis dix mois, la production recule également. Cela n'a rien de surprenant, les prises de commandes s'étant déjà fortement contractées en novembre. Cette tendance s'est désormais poursuivie, ce qui n'est pas de bon augure pour le début de l'année prochaine ".

