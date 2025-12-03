Allemagne : l'activité dans le secteur privé ralentit moins que prévu en novembre

(AOF) - En Allemagne, l’indice PMI des services a reculé moins que prévu en novembre en passant de 54,6 à 53,1 points, là où les analystes redoutaient un repli plus marqué à 52,7 points. De son côté, l’indice PMI composite, qui fait la synthèse entre le secteur manufacturier et celui des services, s’est établi à 52,4 points, après 53,9 points en octobre et des attentes à 52,1 points.

Pour Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank : " Le secteur des services devrait maintenir la croissance de l'Allemagne juste au-dessus de zéro au quatrième trimestre. Toutefois, la dynamique de ce secteur a ralenti en novembre. Une des raisons est probablement que le secteur des services, sensible à la consommation, pâtit du comportement de dépense prudent des ménages ".

Il ajoute : " La poursuite de la croissance des nouvelles commandes suggère que l'activité dans le secteur des services continuera également de progresser au dernier mois de l'année. Pour l'an prochain, la politique budgétaire expansionniste, qui devrait aussi s'accompagner de volumes d'investissement plus élevés, devrait avoir des effets d'entraînement positifs sur le secteur des services ".