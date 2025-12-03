 Aller au contenu principal
Allemagne : l'activité dans le secteur privé ralentit moins que prévu en novembre
information fournie par AOF 03/12/2025 à 10:07

(AOF) - En Allemagne, l’indice PMI des services a reculé moins que prévu en novembre en passant de 54,6 à 53,1 points, là où les analystes redoutaient un repli plus marqué à 52,7 points. De son côté, l’indice PMI composite, qui fait la synthèse entre le secteur manufacturier et celui des services, s’est établi à 52,4 points, après 53,9 points en octobre et des attentes à 52,1 points.

Pour Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank : " Le secteur des services devrait maintenir la croissance de l'Allemagne juste au-dessus de zéro au quatrième trimestre. Toutefois, la dynamique de ce secteur a ralenti en novembre. Une des raisons est probablement que le secteur des services, sensible à la consommation, pâtit du comportement de dépense prudent des ménages ".

Il ajoute : " La poursuite de la croissance des nouvelles commandes suggère que l'activité dans le secteur des services continuera également de progresser au dernier mois de l'année. Pour l'an prochain, la politique budgétaire expansionniste, qui devrait aussi s'accompagner de volumes d'investissement plus élevés, devrait avoir des effets d'entraînement positifs sur le secteur des services ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

