Allemagne : l'accélération de l'inflation confirmée pour janvier
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 09:14
La hausse des prix allemands en rythme annuel s'est ainsi réaccélérée le mois dernier, après s'être établie à 1,8% en décembre 2025 et à 2,3% en novembre et en octobre.
"En particulier, le prix des aliments a augmenté davantage en janvier que les mois précédents", pointe Ruth Brand, la présidente de l'institut, ajoutant que "la hausse des prix des services ( 3,2%) a continué de faire grimper l'inflation en janvier."
Le taux d'inflation hors énergie (-1,7%) et alimentation ( 2,1%), souvent appelé inflation sous-jacente, est ressorti à 2,5% en janvier, "démontrant ainsi que l'inflation est restée supérieure à la moyenne dans d'autres groupes de produits importants".
