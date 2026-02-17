 Aller au contenu principal
Allemagne : l'accélération de l'inflation confirmée pour janvier
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 09:14

Le taux d'inflation en Allemagne, mesuré par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), s'élevait à 2,1% en janvier 2026, selon l'office fédéral des statistiques (Destatis), qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation préliminaire.

La hausse des prix allemands en rythme annuel s'est ainsi réaccélérée le mois dernier, après s'être établie à 1,8% en décembre 2025 et à 2,3% en novembre et en octobre.

"En particulier, le prix des aliments a augmenté davantage en janvier que les mois précédents", pointe Ruth Brand, la présidente de l'institut, ajoutant que "la hausse des prix des services ( 3,2%) a continué de faire grimper l'inflation en janvier."

Le taux d'inflation hors énergie (-1,7%) et alimentation ( 2,1%), souvent appelé inflation sous-jacente, est ressorti à 2,5% en janvier, "démontrant ainsi que l'inflation est restée supérieure à la moyenne dans d'autres groupes de produits importants".

