Allemagne-Des vols suspendus à l'aéroport de Munich après une détection d'un drone suspect-médias

Plusieurs vols ont été suspendus samedi en matinée à l'aéroport de Munich, dans le sud de l'Allemagne, après la détection d'un drone suspect, ont rapporté les médias allemands, notamment Focus Online et Bild.

D'après Focus, le trafic aérien a cependant repris depuis.

L'aéroport et la police n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

Le site internet de l'aéroport indiquait à 08h00 GMT que plusieurs vols, mais pas tous, avaient été retardés ou annulés.

(Reportage Elke Ahlswede; rédigé par Francois Murphy; version française Claude Chendjou)