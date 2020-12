Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Des piétons percutés par une voiture à Trèves, plusieurs victimes Reuters • 01/12/2020 à 15:08









(Actualisé avec précisions) BERLIN, 1er décembre (Reuters) - Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées mardi après avoir été percutées par une voiture dans le centre de Trèves, dans l'ouest de l'Allemagne, a annoncé la police locale, qui dit avoir arrêté le conducteur. Elle avait auparavant fait état de deux morts, en précisant qu'elle s'appuyait alors sur les "premiers éléments" à sa disposition. Un témoin cité par le journal Trierischer Volksfreund a dit avoir vu un Range Rover foncé passer à grande vitesse, projetant des piétons en l'air. Le centre de la ville a été bouclé et des hélicoptères survolent les lieux, rapporte ce journal. Le maire de Trèves, ville située non loin du Luxembourg, s'est rendu sur place. (Thomas Seythal version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

